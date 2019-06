Eis a nova pele do Dragão. F. C. Porto apresenta equipamentos para 2019/20

JN Hoje às 11:43 Facebook

A nova camisola principal dos dragões mantém as listas tradicionais, com os ombros e a zona do colarinho a apresentarem um corte monocromático em azul, na horizontal.

No site do F. C. Porto pode ler-se: "Incluído na campanha "Dragões Juntos", que pretende unir todos os adeptos à equipa, a icónica camisola de riscas azuis e brancas presta homenagem à tradição e identidade do F.C. Porto".

Como é hábito, o restante equipamento do F. C. Porto é composto por calções azuis e meias brancas.

Os novos equipamentos da equipa portista vão ser colocados à venda a partir de amanhã, dia 7 de junho.