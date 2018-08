"Eldorado" do futebol chinês pode estar prester a terminar

03 Maio 2018 às 10:03 Facebook

Twitter

A liga chinesa de futebol planeia estabelecer um teto salarial no futebol, tendo em vista a sustentabilidade nos clubes, depois das transferências milionárias dos últimos anos, segundo noticia, esta quinta-feira, a imprensa local.

Segundo o jornal oficial China Daily, o teto salarial equivalerá a 75% das receitas anuais de cada clube e poderá entrar em vigor em 2021.

A medida foi debatida na última reunião entre os emblemas da primeira e segunda divisões da China e surge face à pressão da Administração Geral dos Desportos da China, após várias contratações milionárias terem feito disparar os gastos dos clubes, transformando o futebol chinês numa espécie de "eldorado" para clubes com necessidade vender bem e jogadores à procura de um último e grande contrato.

Calcula-se que o argentino Carlos Tevez tenha sido o futebolista mais bem pago do mundo em 2017, ao receber cerca de 37,4 milhões de euros no Shanghai Shenhua.

O antigo jogador do F. C. Porto Hulk ou o internacional brasileiro Óscar são outros dos jogadores que rumaram à China com contratos milionários.

Na Superliga chinesa alinham três portugueses - José Fonte (Dalian Yifang), Orlando Sá e Ricardo Vaz Tê (ambos no Henan Jianye) - e três treinadores no primeiro escalão, casos de Vítor Pereira (Shangai SIPG), Paulo Sousa (Tianjin Quanjian) e Paulo Bento (Chongqing Dangdai Lifan).

No entanto, os gastos com jogadores estrangeiros tornaram os clubes deficitários, como é o caso do sete vezes campeão da China Guangzhou Evergrande, que registou perdas de cerca de 130 milhões de euros, em 2017.