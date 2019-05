Eleitos para a final four da Liga das Nações anunciados dia 23

Hoje às 12:26 Facebook

A fase final da competição decorre entre os dias 5 de junho e 9 de junho, nas cidades do Porto e Guimarães.

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, vai divulgar os convocados para a final four da Liga das Nações no próximo dia 23, na Cidade do Futebol, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

A convocatória será anunciada no quartel-general da FPF a partir das 12.30 horas e deve conter o nome de Cristiano Ronaldo, apesar de o capitão da seleção não ter feito qualquer jogo na fase de grupos da Liga das Nações.

A fase final da mais recente competição europeia de seleções decorrer entre os dias 5 de junho e 9 de junho, nas cidades do Porto e Guimarães. Portugal, campeão europeu em título, vai defrontar a Suíça numa das meias-finais, dia 5 de junho, às 19h45, no Estádio do Dragão, enquanto o outro finalista sairá do duelo entre Inglaterra e Holanda, no dia 6.

A final joga-se dia 9, às 19h45, no Estádio do Dragão, depois do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.