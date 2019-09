Eles tratam dos petiscos preferidos do líder da Liga

José Pedro Gomes Hoje às 09:37 Facebook

Se dentro de campo a equipa do Famalicão tem mostrado apetite pelos bons resultados, que valem, à quarta jornada da Liga, a liderança isolada do campeonato, também à mesa o plantel não deixa esses créditos por mãos alheias, degustando a boa gastronomia minhota, no que será um dos segredos para a surpreendente carreira realizada.

O JN descobriu que boa parte dos atletas do plantel faz as refeições diárias num dos restaurantes da cidade, onde a especialidade até são as francesinhas, mas que, enquanto durar a competição, ficam de fora de ementa dos jogadores. "São rapazes com bom apetite, mas não são esquisitos. Comem muita carne, massas, peixe e saladas. Não costumam fazer pedidos especiais, comem o que houver no menu, dentro das indicações dos nutricionistas", partilhou Marco Silva, proprietário do restaurante Forever, e também ele um adepto efusivo da equipa.

O empresário confessou ser um "orgulho" dar, através dos petiscos do seu restaurante, um pequeno contributo para este sucesso da equipa, algo que nem ele próprio perspetivava.