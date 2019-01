JN Hoje às 17:19 Facebook

Contra todas as previsões, o Elétrico eliminou o Sporting (nos penáltis), esta sexta-feira, e garantiu presença nas meias-finais da Taça da Liga de Futsal.

O Elétrico venceu a experiente equipa do Sporting, por 8-7 nos penáltis, depois do empate 3-3 no tempo regulamentar, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futsal, garantindo lugar na próxima fase da prova.

Nas meias-finais, o Eléctrico vai defrontar o Braga/AAUM, este sábado, a partir das 13.30 horas, no Pavilhão Multiusos de Sines.