Eleven Sports transmite um jogo da Champions no Facebook pela primeira vez

O encontro entre o Valência e o Manchester United, da próxima quarta-feira, vai poder ser visto na página oficial do Facebook da Eleven Sports Portugal. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.

São boas notícias para os amantes de futebol. A Eleven Sports anunciou, esta segunda-feira, que vai transmitir, de forma gratuita, através do Facebook, o jogo entre o Valência e o Manchester United, marcado para as 20 horas, que pode definir a liderança do grupo H da liga milionária. É a primeira vez que um encontro da maior prova da UEFA é transmitido no Facebook.

"Esta será a primeira transmissão de sempre de um jogo da Champions League através das redes sociais nos principais mercados europeus, o que demonstra mais uma vez o pioneirismo da Eleven Sports, não só no mercado português, mas também nos mercados de referência na Europa", contou o diretor de marketing e comunicação da Eleven Sports Portugal, Nuno Filipe Miranda, citado em comunicado.