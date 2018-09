Elsa Judas: "Rui Patrício só pode jogar no Benfica ou no Wolverhampton"

Sofia Esteves Teixeira 03 Junho 2018 às 23:11 Facebook

A presidente da comissão transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Elsa Judas, afirmou, este domingo, que Benfica e Wolverhampton são os dois únicos clubes que podem acolher Rui Patrício e que o guardião nunca "jogará em nenhum clube honesto".

"Perante este cenário, Rui Patrício não jogará em nenhum clube honesto, sério e de boa-fé... Só há dois clubes onde o Rui Patrício pode jogar. Em Portugal é no Benfica, pelos motivos que todos conhecemos. Estamos a falar em lealdade, ética, valores desconhecidos nessa instituição - o F. C. Porto disse claramente que não assumia essa responsabilidade. E no estrangeiro, o Wolverhampton", referiu a presidente da comissão transitória da Mesa da Assembleia Geral (MAG) em declarações à Sporting TV, relativamente à rescisão de contrato do guarda-redes.

A responsável leonina salientou ainda que, caso as as rescisões por justa causa não sejam aceites - Rui Patrício e Podence já as apresentaram - os jogadores terão de pagar uma indemnização justificada ao Sporting.

"Não há clube nenhum no mundo que queira suportar o valor das cláusulas. Por exemplo, o Bruno Fernandes, são só 100 milhões de euros. O valor de mercado não é aproximado ao valor da cláusula", afirmou.

Elsa Judas aproveitou também apara explicar os motivos que tornam a Assembleia Geral marcada por Jaime Marta Soares para a destituição do Conselho Diretivo ilegal: "Contrariamente à mensagem que tentou passar, Jaime Marta Soares apresentou a renúncia ao seu mandato a partir de 17 de maio. Disse expressamente que a MAG se demitiu em bloco. Posteriormente, percebeu que se tinha precipitado e praticado um ato violador dos estatutos, e diz que afinal não se demitiu".