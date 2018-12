Em dia de festa, Bas Dost brinda duas vezes na vitória do Sporting

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:21 Facebook

O Sporting venceu (4-1), o Aves na 12.ª jornada da Liga, na estreia de Keizer em Alvalade e nas celebrações dos 100 jogos de Bas Dost de leão ao peito. O holandês esteve, mais uma vez, em destaque, ao marcar dois golos.

Na noite em que Bas Dost foi aclamado em Alvalade por ter atingido a marca de 100 jogos de leão ao peito - este sábado chegou aos 101 - o Sporting conseguiu manter a série positiva de Keizer - quatro vitórias em quatro jogos - com o avançado holandês mais uma vez em destaque.

Apesar do resultado volumoso, foi mesmo o Aves o primeiro a chegar à vantagem. Defendi saltou mais alto do que Coates e Bas Dost, cabeceou e a bola bateu no poste antes de entrar na baliza defendida por Renan Ribeiro. Em desvantagem, os leões, que até tinham entrado melhor no encontro, chegaram ao empate através de uma grande penalidade.

Na conversão do castigo máximo, Bas Dost não perdoou e fez o 1-1 aos 41 minutos, Ainda antes do intervalo, foi a vez de Nani festejar, com um remate fora da área. Estava feita a reviravolta e o oitavo golo do português da época.

Em vantagem, o Sporting ia controlando o encontro e pouco depois aumentou a vantagem por Bas Dost. Após uma boa assistência de Bruno Fernandes, o holandês, de cabeça, voltou a marcar. Aos 55 minutos, o Sporting ficou reduzido a 10 após a expulsão de Acuña, que viu o segundo amarelo.

Mas mesmo em desvantagem numérica, a equipa leonina voltou a festejar. Bruno Fernandes isolou Diaby que se estreou a marcar na Liga.

A equipa de Alvalade, que fez 17 golos nos quatro jogos de Marcel Keizer, passou a somar 28 pontos e manteve a segunda posição, atrás do F. C. Porto, com um ponto de vantagem sobre o Sporting de Braga e dois em relação ao Benfica.