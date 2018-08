11 Maio 2018 às 19:20 Facebook

O JN volta a sair para a estrada no final do mês. Durante uma semana, de 28 de maio a 3 de junho, o Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias vai percorrer mais de 800 quilómetros. A 28.ª edição da prova é apresentada esta sexta-feira, no Convento Corpus Christi, em Gaia.