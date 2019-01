Ontem às 23:07 Facebook

Os treinadores do Sporting e do Braga analisaram o jogo desta quarta-feira entre as duas equipas, que terminou com o apuramento dos leões para a final da Taça da Liga, já na fase de penáltis.

Os dois clubes chegaram ao final do tempo regulamentar empatados a um golo, depois de o vídeo-árbitro anular um golo ao Braga na segunda parte.