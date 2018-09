Partida para a quarta etapa do Grande Prémio JN

Barcelos, 30/05/2018 - Reportagem no 2º Setor da 3ª Etapa do 28º Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias, com partida e chegada em Barcelos, num percurso de 10 km. Gustavo Veloso (Tony Dias/Global Imagens)

Foto: Tony Dias/Global Imagens

31 Maio 2018