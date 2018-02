Vila Nova de Gaia, 29/01/2018 - Conferencia de imprensa de Sérgio Conceição esta manhã no auditório do Centro de Treinos Porto/Gaia do Olival, de antevisão do jogo frente ao Moreirense. Sérgio Conceição (Fábio Poço / Global Imagens)

Foto: Fábio Poço / Global Imagens

06 Fevereiro 2018