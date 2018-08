Em Espanha, "procura-se Fábio Coentrão"

Hoje às 10:31 Facebook

Onde pára Fábio Coentrão? É a esta pergunta que o jornal desportivo espanhol "As" tenta responder na edição desta quarta-feira. O atleta português com contrato com o Real Madrid ainda não foi visto no centro de treinos dos merengues e desde junho que não publica nada nas redes sociais. O contrato com os espanhóis dura até 2019.

Num texto com muito ironia à mistura, o "As" recorda que o atleta foi visto a última vez quando o Sporting perdeu a final da Taça de Portugal, no Jamor, perante o Desportivo das Aves. Desde então, o português está "desaparecido". Segundo uma fonte do jornal, Coentrão tem treinado sozinho com um treinador pessoal na zona residencial de luxo "La Finca", nos arredores de Madrid (a mesma urbanização onde morava Cristiano Ronaldo até se mudar para Itáli). "Mas essa mesma fonte não se atreve a certificar a informação no notário", ironiza o jornalista.

Certo é que no centro de estágio do Real Madrid Coentrão não apareceu durante o verão, mas também ninguém o esperava ver, já que não faz parte das contas de Lopetegui para a época 2018/2019, apesar de continuar ligado ao clube durante mais um ano, com um contrato de quatro milhões de euros. Sobre o eventual regresso ao Sporting, que chegou a entrar na lista de rumores das transferência deste verão, nada se sabe.

Num texto onde se elenca a lista de lesões e peripécias disciplinares do português, não se chega a conclusão alguma sobre o caso. Fica então a dúvida: por onde anda Fábio Coentrão?