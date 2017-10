Embriaguez impede selecionador da Irlanda do Norte de conduzir

Hoje às 13:37 Facebook

O selecionador de futebol da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, foi, quinta-feira, inibido de conduzir por um período de 16 meses, depois de ter sido detido por conduzir embriagado em 10 de setembro.

O'Neill foi hoje presente a um tribunal de Edimburgo, e além de ficar impedido de conduzir foi também condenado ao pagamento de uma multa de 1.700 libras (cerca de 1.890 euros).

O selecionador da Irlanda do Norte foi detido em Edimburgo, na Escócia, e, entretanto, libertado sob fiança, com uma taxa de alcoolemia três vezes superior ao permitido por lei.

O'Neill, que está no banco da Irlanda do Norte desde fevereiro de 2012, levou a equipa britânica pela primeira vez à fase final de uma grande competição, o Euro2016, tendo chegado aos oitavos de final.

A Irlanda do Norte vai disputar com a Suíça, em 09 e 12 de novembro, o 'play off' de apuramento para o Mundial2018.