Emigrante português com cancro terminal realizou "sonho" em Alvalade

O português com cancro terminal que os bombeiros foram buscar à Bélgica esteve no Estádio de Alvalade a "concretizar um sonho".

Daniel Raimundo, diagnosticado com um cancro terminal, quis deixar a Bélgica e voltar a Portugal. Regressou à terra natal com o apoio dos Bombeiros do Sul e Sueste, no Barreiro, no início desta semana passada.

Foram milhares de quilómetros, acompanhados no Facebook, para regressar a Portugal, numa ambulância de transporte de doentes, numa altura em que os médicos estimam apenas dois meses de vida a Daniel Raimundo.

"Estou no céu. E o meu pai também", escreveu Daniel Raimundo no Facebook. Na página, que assina como Danny Brinkes, colocou fotos da visita ao estádio de Alvalade, na quarta-feira, durante o jogo do Sporting com o Guimarães.

Já antes, na mesma rede social, tinha anunciado a deslocação ao terreno do Sporting. "Estou em Alvalade a concretizar o meu sonho", escreveu.