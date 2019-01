Emiliano Sala: as perguntas sem resposta do fatídico voo

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:58 Facebook

Depois de a Polícia ter declarado o encerramento das buscas, existem muitas perguntas que continuam sem resposta. Adensa-se o mistério em torno do fatídico voo que devia levar Emiliano Sala para Cardiff.

Não há como ficar indiferente. O desaparecimento do avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala de Nantes para Cardiff, na noite de segunda-feira, tem gerado emoção, indignação e mobilizado várias vigílias pelo mundo. No ar continuam várias perguntas sem resposta. A procura por sobreviventes e partes da aeronave efetuada com a ajuda de aviões, helicópteros e barcos não encontrou qualquer indício da queda no Canal da Mancha e a indignação aumenta de "tom".

Quem estava no avião?

Para além de Emiliano Sala, apenas o piloto David Ibbotson, de 60 anos, estava a bordo da aeronave. Inicialmente outro piloto, Dave Henderson, seria o responsável por pilotar o voo, mas houve uma troca poucos antes da descolagem. De acordo com a imprensa britânica, o voo de Sala (que tinha acabado de assinar pelo Cardiff) estava marcado para a manhã de segunda-feira, mas só acabou por sair do aeroporto de Nantes por voltas das 20 horas francesas (19 horas em Portugal), sem que ainda se conheça o motivo do atraso. Mas o mistério não fica por aqui, Dave Henderson, que surge no controlo de embarque do voo, garante que nunca esteve no aeroporto. "Não vou a Nantes há mais de um ano", garantiu Henderson, em declarações reproduzidas pelo jornal "Ouest-France".

Onde é que o avião desapareceu?

Sala e David Ibbotson voavam de Nantes (França) para Cardiff (País de Gales), quando o avião - Piper PA-46-310P Malibu, com capacidade para cinco passageiros para além do piloto - perdeu contacto com a torre de controlo aéreo, por volta das 20.23 horas, quando sobrevoava o Canal da Mancha, 15 quilómetros a norte da ilha inglesa de Guernsey. A chegada do jogador argentino estava prevista para as 21 horas (locais). A aeronave sobrevoava a cinco mil pés de altitude, mas quando solicitou autorização para a descida - o último sinal dado de contacto - estava a 2,3 mil pés. Nessa altura, desapareceu dos radares numa região próxima do farol de Casquets.

Quem reservou o avião para a viagem?

Sem dúvida um dos maiores mistérios. Mark Mckay, empresário de Emiliano Sala, afirmou que reservou o avião devido ao desejo do jogador viajar diretamente de Nantes para Cardiff. Contudo, o avião não é propriedade sua. O presidente do Cardiff, Mehmet Dalman, disse que o emblema galês "não está relacionado" com a reserva do voo.

Buscas foram encerradas. E agora?

Em comunicado oficial, a polícia de Guernsey, entidade responsável pela busca do avião que transportava o futebolista Emiliano Sala, informou, esta quinta-feira, que decidiu encerrar as buscas. David Barker, responsável pela polícia de Guernsey, explicou que, após 24 horas contínuas de buscas, e um total de 80 horas de operações, não foi encontrado qualquer vestígio do aparelho, do piloto ou do passageiro, sendo "as possibilidades de sobrevivência extremamente remotas". Embora dê por finalizadas as buscas, a polícia mantém o caso aberto e pede a "todas as embarcações e aeronaves que se mantenham atentos a qualquer vestígio".

O que acontece ao dinheiro da transferência entre Nantes e Cardiff?

O presidente do Cardiff City confirmou que o clube galês se compromete a honrar o pagamento da transferência de Emiliano Sala, não sabendo ainda se terá de pagar por inteiro o valor contratualizado - 15 milhões de euros mais 2 milhões de euros de bónus.

"Faremos o que a lei ordenar! Vamos ver qual é o montante que teremos de pagar. É cedo para abordar o assunto, pois não se sabe se o jogador faleceu. Continuamos a ter esperança de que esteja vivo", afirmou Mehmet Dalman, em declarações à imprensa turca.