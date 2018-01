Emílio Macedo garante que declarações de J. Marques "não são verdade"

JN Ontem às 22:18 Facebook

Emílio Macedo, ex-presidente do V. Guimarães, reagiu às declarações proferidas por Francisco J. Marques, no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal.

Emílio Macedo, presidente do V. Guimarães de 2007 a 2012, garantiu, ao jornal "O Jogo", que as declarações de Francisco J. Marques, que abordou alguns negócios do Benfica com o V. Guimarães, "não são verdade".

"Havia um acordo com o Benfica, mas foi quando o Targino esteve para ser transferido. Infelizmente, o Targino lesionou-se no jogo com o Benfica, o Vitória precisava de realizar algum dinheiro e o Benfica fez um adiantamento, ficando com essa cláusula. Mas, na verdade, nunca optou por qualquer jogador", começou por explicar.

"É mentira, essa cláusula não existe. Se houvesse uma proposta para qualquer jogador do Vitória, fosse pelo valor que fosse, o Benfica tinha direito de opção acima desse valor. Não tem nada a ver com 1,250 milhões de euros. E não tem nada a ver com a exposição que o Vitória fez à UEFA aquando da Liga dos Campeões", concluiu.

O diretor de Comunicação do F. C. Porto afirmou, esta terça-feira no programa "Universo Porto da bancada", que "no tempo da Direção do V. Guimarães que se colocou ao lado do Benfica contra o F. C. Porto, no caso da Liga dos Campeões, há um contrato em que o Benfica ficou com direito de opção de todo o plantel por 1,250 milhões de euros".