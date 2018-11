Empate entre Arsenal e Liverpool abre caminho ao Manchester City

JN Hoje às 22:13 Facebook

O Liverpool empatou (1-1) este sábado, no terreno do Arsenal, resultado que deixa o Manchester City com a possibilidade de se isolar no topo da liga inglesa, na 11.ª jornada da prova.

Em Londres, os "reds'" até chegaram a estar a vencer, graças a um golo do veterano James Milner, aos 61 minutos, mas o avançado francês Lacazette impediu a vitória do Liverpool, aos 82.

Com este resultado, o Liverpool ficou provisoriamente isolado na frente da Premier League, com mais um ponto que o Manchester City, mas os citizens podem, este domingo, ultrapassar os "reds" e ficar com dois pontos de avanço, caso vençam na receção ao Southampton.

Por seu lado, o Arsenal, que é adversário do Sporting na Liga Europa, ocupa a quinta posição, com 23 pontos.

Antes, o Everton, do treinador português Marco Silva, venceu na receção ao Brighton, por 3-1, e aproximou-se do oitavo lugar, ficando a um ponto do Watford, derrotado por 1-0 no reduto do Newcastle.

Em Goodison Park, o médio André Gomes foi titular e esteve a tempo inteiro na formação da casa, num encontro em que a grande figura foi o avançado brasileiro Richarlison, que fez dois golos, aos 26 e 77 minutos.

Pelo meio, aos 50 minutos, Coleman também marcou para o Everton, enquanto Dunk, aos 33, fez o único tento dos forasteiros.

No primeiro jogo desde o falecimento do seu presidente, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, o Leicester, com Ricardo Pereira no onze, foi ao País de Gales vencer o Cardiff por 1-0, com um golo de Gray, aos 55 minutos.

Destaque ainda para a vitória caseira do West Ham, frente ao Burnley, por 4-2, com um "bis" do brasileiro Felipe Anderson Com este resultado os londrinos ficam mais longe da zona de despromoção.

A ronda iniciou com a vitória do Manchester United, de José Mourinho, em Bournemouth, por 1-2, com um golo de Marcus Rashford já em tempo de compensação, aos 90+2 minutos.

O Bournemouth, que é até agora a "equipa sensação" desta edição da Premier League, esteve em vantagem no marcador, graças a um tento de Wilson, aos 11 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 35, o francês Martial refez a igualdade.

Com este triunfo, o Manchester United subiu ao sexto lugar do campeonato, em igualdade pontual, precisamente, com o Bournemouth.