Empate no Chaves-Belenenses

A 29.ª jornada da Liga abriu esta sexta-feira com uma igualdade a dois golos em Trás-os-Montes

Num jogo com três expulsões, duas para o lado flaviense e uma para os lisboetas, Chaves e Belenenses empataram 2-2, um resultado que manteve a equipa transmontana no penúltimo lugar da classificação e com a vida cada vez mais difícil na luta pela permanência.

O Chaves até começou bem, abrindo o marcador logo aos quatro minutos, com um golo de cabeça do central Campi, mas Sasso empatou para o Belenenses, aos 37 minutos. Ainda antes do intervalo, André Luís deixou os anfitriões a jogar com dez, ao fazer uma falta merecedora de cartão vermelho direto.

No início da segunda parte, os visitantes adiantaram-se com um golo de Licá, mas os flavienses não desistiram e, mesmo em desvantagem númerica, restabeleceram a igualdade com mais um cabeceamento certeiro de Campi. Nos minutos finais, Sagna, do Belenenses, e Luther Singh, do Chaves, também foram expulsos.

Com este resultado, o Chaves passa a somar 25 pontos, já a três da linha de água, e com mais um jogo disputado do que as outras equipas que tentam evitar a descida. O Belenenses continua no sétimo posto, com 40 pontos.