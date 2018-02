Empresa Aeroportos de Portugal responde às acusações do F. C. Porto

Hoje às 15:55, atualizado às 15:56 Facebook

A empresa ANA Aeroportos de Portugal respondeu ao diretor de Comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, que acusou o Aeroporto de Faro de comportamento discriminatório.

Francisco J. Marques considerou "estranho" que o Aeroporto de Faro não tenha autorizado o F. C. Porto a levantar voo depois da meia-noite de domingo, para regressar à Invicta, uma exceção, que, entende, era justificada e se aplica noutros países, como na Alemanha.

Em resposta às declaração, proferidas no programa "Universo Porto da Bancada", terça-feira à noite, a ANA esclarece que "o Aeroporto de Faro só pode operar entre a meia-noite e as 6 horas com autorização da ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil" e que a operação solicitada pelo F. C. Porto "não foi autorizada pela ANAC visto não se tratar de um caso de força maior, conforme previsto na lei".

A ANA respondeu, também, as acusações de "comportamento discriminatório e hostil" no check-in, com Francisco J. Marques a acusar o diretor de Segurança do Aeroporto de Faro de recusar a compra de cartões "green ways", que servem para passar as formalidades de forma mais rápida, "poupando os jogadores de ficar na fila".

Em resposta a FJM, a ANA confirma o pedido para 48 passageiros. "De acordo com as normas em vigor no Aeroporto de Faro, só as companhias aéreas que têm um contrato de prestação serviço GreenWay podem dar esse serviço aos seus passageiros", adianta, em comunicado.

"No entanto, apesar de o Aeroporto de Faro não vender o serviço GreenWay a grupos ou a passageiros individuais, de imediato o Gabinete de Segurança contactou telefonicamente a Portway, que assistia este voo, e informou que face a esta dificuldade iria disponibilizar uma linha de rastreio exclusiva para a comitiva do F. C. Porto", acrescenta a ANA, sem que o comunicado esclareça se a linha foi criada ou se comitiva teve de esperar nas formalidades.