Empresa de agenciamento de jogadores faz queixa contra Dyego Sousa

A Makepeople, agência de intermediação de jogadores, informou esta terça-feira que vai apresentar queixa contra Dyego Sousa, jogador do Braga, pelo facto de o avançado não ter pago 10% de todas as quantias recebidas ao longo das três épocas em que representou o Marítimo.

Num comunicado enviado às redações, a Makepeople diz "não atribuir qualquer responsabilidade" à SAD do Marítimo, clube que o avançado representou de 2014/2015 a 2016/2017, garantindo ter direito a 10% de todas as quantias recebidas por Dyego Sousa e alegando que o jogador "não reconheceu a dívida".

"O jogador, que foi notificado a 16 de janeiro, não reconhece a dívida, facto que gerou esta decisão de recorrer a tribunal, onde será entregue toda a documentação devidamente assinada por ambas as partes e arroladas as testemunhas que comprovam o trabalho da agência", acusa Adolfo Lopes, diretor-geral da empresa, afirmando sentir-se "desiludido" com o atleta.

"Durante mais de três anos fizemos o acompanhamento nos bons e maus momentos do jogador. Contribuímos para a defesa pública do atleta quando agrediu um árbitro, solicitando ao Sindicato dos Jogadores o respectivo apoio através do presidente Joaquim Evangelista. Nos primeiros tempos do Marítimo, houve a possibilidade de Dyego Sousa ser dispensado, devido a fraco rendimento, mas falamos com Ivo Vieira para lhe dar mais tempo e comprometemo-nos a ter conversa séria com o jogador. Assim foi feito, com bons resultados e o atleta continuou no plantel", concluiu.