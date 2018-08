Empresa de Ricciardi tentou ganhar 0,25% de comissão com novo empréstimo do Sporting

Luís Mota 20 Maio 2018 às 17:05 Facebook

O novo empréstimo obrigacionista da SAD do Sporting poderia render milhares de euros à Optimal Investments, empresa de José Maria Ricciardi, que está em rota de colisão com Bruno de Carvalho, líder leonino, de acordo com as propostas de assessoria a que o JN teve acesso, que chegaram à sociedade verde e branca.

Segundo o que disse o presidente do clube de Alvalade, Ricciardi exerceu muita pressão para que a Optimal Investments ganhasse o concurso. "Quis com toda a força assessorar com a sua nova empresa, a Optimal Investments, o negócio do empréstimo obrigacionista. A proposta foi por nós analisada e recusada e a partir daí começou a juntar as suas tropas", afirmou, sábado, o presidente sportinguista.

Nos documentos a que o JN teve acesso, na proposta inicial, a Optimal ofereceu-se para cumprir um mandato de prestação de serviços de consultoria financeira e de mercado no âmbito da oferta pública de subscrição (OPS) de obrigações. Em troca, pediu honorários na ordem de cinco mil euros por mês, durante três meses, e 0,25% de comissão do valor do encaixe respeitante ao empréstimo obrigacionista. Inicialmente será de 15 milhões de euros, que corresponderiam a 37,5 mil euros. Mas está previsto que possa chegar a 60 milhões. Ou seja, 150 mil euros em comissão.

Na proposta final, enviada no início de abril, a que o JN também teve acesso, a Optimal abdica da comissão percentual, numa tentativa final de assegurar a intermediação da OPS, pretendo apenas honorários em "retainer fee" de cinco mil euros por mês. No entanto, nesta altura os leões já tinham adjudicado ao Montepio, indicou ao nosso jornal fonte próxima do processo.

É importante ainda salientar que, a nível oficial, nunca surge o nome de José Maria Ricciardi, mas apenas dos sócios Jorge Tomé e Miguel Geraldes. O presidente Bruno de Carvalho e o administrador da SAD Carlos Vieira são os únicos elementos do Sporting visados nas ofertas. Nenhum deles as assinou, pelo que foi possível apurar.