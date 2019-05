Empresário de Casillas: "Três dias no hospital e depois tranquilidade"

Hoje às 00:06 Facebook

O agente do guarda-redes do F. C. Porto deu uma entrevista a uma rádio espanhola, onde explicou o sucedido esta quarta-feira. Carlo Cutropia acredita que Iker vai voltar a "dar alegrias" aos adeptos de futebol.

O empresário espanhol foi uma das pessoas que visitou Casillas no Hospital da CUF já esta quarta-feira e, em declarações à Rádio COPE, explicou, com enorme detalhe, o que sucedeu ao atleta durante o treino matinal, realizado no centro de estágios do Olival.

"O Iker [Casillas] estava a treinar, de forma intensa, e a meio do treino começou a sentir dores no peito, boca, braços... Rapidamente os médicos do F. C. Porto levaram-no para o hospital. Lá ele fez um cateterismo desbloquearam a coronária. E ele começou a ser, de novo, o Iker que todos conhecemos", afirmou, antes de lembrar que o guarda-redes nunca tinha tido qualquer sintoma anterior.

"Ele faz uma vida saudável e calma. A recuperação tem sido fenomenal e o mais importante é que, devido à velocidade da intervenção dos médicos do F. C. Porto, não há sequelas", garantiu Cutropia, sem esconder: "Teve toda a sorte do Mundo. Aconteceu enquanto treinava. Se acontecesse em casa poderia ter consequências tremendas e imprevisíveis", lembrou.

Questionado sobre o que será o futuro imediato de Iker Casillas, Cutropia esclareceu: "Três dias no hospital e depois tranquilidade. Passado esse período, estará em forma, dando-nos alegrias". A frase deixa perceber que existe a esperança que o guarda-redes espanhol, de 37 anos, volte aos relvados, algo em que o empresário acredita.

"Sabem como ele é. O Iker teria saído do hospital esta tarde. Ele é um lutador. Porque é que não voltaria a jogar? Mas, agora não é isso que importa. O importante é que ele está bem. Essa é a maior vitória da vida dele. Estou mais feliz do que quando ele ganhou o Mundial", garantiu.