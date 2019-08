Empresário de Schettine diz que Braga nunca abordou jogador diretamente

Ontem às 23:20 Facebook

Um dos empresários de Guilherme Schettine, Allan Moran, garantiu esta segunda-feira à agência Lusa que o Braga nunca abordou diretamente o jogador, como acusa o Santa Clara.

Em resposta ao Sporting de Braga, que considerou que o clube açoriano faltou à palavra dada aos representantes do jogador, o Santa Clara acusou esta segunda-feira o Sporting de Braga de fazer "abordagens diretas" a "atletas profissionais de outras instituições com contrato de trabalho".

"Não, o Guilherme nunca falou diretamente com o Braga, nem tinha porquê, foi sempre connosco [empresários do jogador] que o Braga falou, o Braga nunca abordou diretamente o jogador", assegurou à Lusa Allan Moran, um dos empresários do jogador brasileiro.

O Sporting de Braga revelou esta segunda-feira ter desistido da contratação do futebolista brasileiro, deixando críticas ao clube açoriano e, indiretamente, ao Benfica, apontando que "o futebol português transformou-se num teatro de marionetas".

Allan Moran corroborou basicamente o conteúdo do comunicado arsenalista, lamentando que quem tenha sofrido mais com tudo tenha sido o jogador.

Segundo esse comunicado, já depois de Guilherme Schettine ter recusado a proposta do Benfica por entender que, desportivamente, o Sporting de Braga seria a melhor opção atualmente, o clube liderado por António Salvador "reiterou o seu interesse" com uma proposta formal, "após saber pelos empresários de Schettine que havia o compromisso por parte do Santa Clara de negociar o avançado pelos mesmos valores [1,5 milhões] discutidos com o Benfica".

O Santa Clara terá respondido ao líder minhoto "que não negociaria com o Sporting de Braga por ter um compromisso pessoal para colocar o jogador no Benfica e por temer represálias, remetendo para a cláusula de rescisão e assim faltando à palavra dada aos representantes do jogador", dizem os bracarenses.

Fonte oficial do Sporting de Braga disse à Lusa que o "Santa Clara respondeu a factos com insinuações, pois sabe que não pode aspirar a mais do que criar uma cortina de fumo".

"Por conseguir fazer prova das acusações que lançou, o Sporting de Braga reforça que nunca abordou o jogador, antes foi abordado pelos seus representantes, que sugeriram Schettine ao nosso clube mediante as condições impostas pela SAD açoriana", acrescentou.

A mesma fonte deixou ainda "o desafio para que o Santa Clara concretize a ameaça e remeta efetivamente para a Liga e para a Federação a fim de se esclarecer este lamentável episódio de forma cabal".