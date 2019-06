Empresário fala em proposta dos dragões por Bruma

JN Hoje às 18:38 Facebook

Bruma foi apontado pela imprensa alemã como alvo do F. C. Porto para a temporada 2019/2020 e o empresário do internacional português admitiu que os dragões apresentaram uma proposta junto do Leipzig, embora não estejam sozinhos na corrida pelo extremo.

"O Spartak Moscovo apresentou uma proposta e depois surgiram o PSV e o F. C. Porto, que também apresentaram propostas", afirmou Cátio Baldé, representante de Bruma, em declarações ao JN.

"Neste momento o F. C. Porto está em desvantagem porque é a terceira melhor proposta. As outras são de 15 milhões de euros, mas o F. C. Porto está a fazer um grande esforço e está tudo em aberto", acrescentou

Com 24 anos, Bruma leva seis épocas consecutivas fora do futebol português, onde vestiu a camisola do Sporting. O internacional português deixou Alvalade em 2013, tendo desde então representado os turcos do Galatasaray, os espanhóis da Real Sociedad e os alemães do Leipzig.

Na temporada finda, Bruma foi utilizado em 27 partidas do Leipzig, 17 delas como titular, tendo apontado três golos. Além disso, foi chamado por Fernando Santos a representar Portugal em três jogos da fase de grupos da Liga das Nações, um contra a Polónia e dois frente a Itália.