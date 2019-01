Empresário garante ao JN: "Corona vai renovar contrato"

Nuno Barbosa Hoje às 10:45 Facebook

Matias Bunge explica que as negociações com o F. C. Porto terão seguimento neste mês de fevereiro. Atual contrato de Corona termina a 30 de junho de 2020. Extremo portista é alvo do Monterrey do México.

"Jesús Corona vai renovar contrato com o F. C. Porto", garantiu ao JN o empresário do mexicano. "O mercado de transferências fecha esta quinta-feira e, em fevereiro, retomaremos as negociações com o F. C. Porto", prosseguiu Matias Bunge, vincando, desta forma, o desejo de Corona em continuar no campeão nacional para lá do atual vínculo, que finda a 30 de junho de 2020.

Na sequência de mais uma excelente exibição, esta contra o Belenenses, Corona voltou a ser notícia no México, devido ao interesse do Monterrey em contratá-lo, mas o agente fez questão de assegurar que o regresso ao país natal não está nos planos imediatos do extremo.

Relativamente à duração prevista para o novo contrato com os dragões, Matias Bunge jogou mais à defesa: "Estamos a negociar". Recorde-se que, conforme o JN noticiou em tempo oportuno, as conversas para a renovação iniciaram-se no final do ano passado. A SAD portista não quer correr o risco de Corona entrar no último ano de contrato sem ter a situação no clube revista e, por isso, a renovação é para avançar.

O avançado mexicano está a assinar uma das melhores épocas com a camisola do F. C. Porto, somando já 33 jogos e cinco golos marcados. Corona chegou ao Dragão em 2015 e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Esta temporada tem revelado uma maior polivalência, tendo já sido utilizado a lateral e médio centro, além da posição de raiz, nos corredores laterais do ataque.