Encontrado avião do futebolista Emiliano Sala

O avião que transportava o futebolista Emiliano Sala foi encontrado, este domingo, no fundo do mar, no Canal da Mancha.

Um navio de busca localizou os destroços no fundo do mar, este domingo. "Posso confirmar que foi encontrado", disse um porta-voz do gabinete de inquérito a acidentes aéreos (AAIB).

David Mearns, diretor da empresa Blue Water Recoveries, liderou a equipa a bordo da embarcação FPV Morven, que localizou os destroços. A localização da aeronave, encontrada este domingo de manhã, foi depois fornecida ao AAIB, que deslocou para o local o navio Geo Ocean III.

"Este é provavelmente o melhor resultado que poderíamos esperar para a família. Mas, esta noite, os familiares receberam notícias devastadoras, por isso, por respeito, não vou fazer mais comentários", disse David Mearns, em declarações à televisão Sky News.

O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, desapareceu dos radares em 21 de janeiro pelas 20 horas, quando o jogador e um piloto seguiam viagem de França para o País de Gales.

A investigação oficial foi cancelada três dias após o avião ter desaparecido, mas com dinheiro angariado pela família e por adeptos as buscas foram entretanto retomadas. No dia 30, foram descobertos dois assentos que pertenciam ao avião pilotado por David Ibbotson. Tanto o piloto, de 59 anos, como o futebolista continuam dados como desaparecidos, presumivelmente mortos.

Sala, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.