Encontrado um corpo no avião que transportava Sala

A Agência Britânica de Investigação a Acidentes Aéreos (AAIB) revelou, na segunda-feira, que foi encontrado um corpo entre os destroços do avião em que viajava o futebolista argentino Emiliano Sala, detetados no domingo no fundo do canal da Mancha.

"É visível um ocupante entre os destroços. A AAIB está a avaliar os próximos passos, em articulação com as famílias do piloto e do passageiro, e com a polícia", refere a agência responsável pela investigação ao acidente.

As buscas subaquáticas para tentar encontrar o avião privado em que seguia Emiliano Sala começaram no domingo de manhã, dia em que foram descobertos destroços da aeronave, tendo hoje sido possível identificar um corpo, através do sistema de vídeo de um veículo operado remotamente.