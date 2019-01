Entorse pára Danilo sem data para voltar

Hoje às 18:31 Facebook

Danilo sofreu uma entorse no tornozelo direito no sábado frente ao Sporting e esteve, este domingo, em tratamento, enquanto o plantel dos dragões iniciou a preparação para o jogo da Taça de Portugal.

Os campeões nacionais confirmaram, este domingo, a lesão do médio internacional português, substituído por Hernâni aos 83 minutos do encontro com os leões, sem especificarem o tempo previsto de paragem.

Além de Danilo, realizaram tratamento Marius, e Maxi Pereira, também substituído no encontro de Alvalade (0-0), aos 43 minutos por Oliver.

No boletim clínico portista figuram ainda Otávio e Aboubakar, que realizaram treino condicionado e trabalho de ginásio.

Ausentes do treino estiveram ainda Diogo Costa e Diogo Leite, ambos ao serviço de equipa B, e Chidozie, autorizado pelo clube a ausentar-se para tratar de assuntos pessoais.

O F. C. Porto, líder da Liga, volta a treinar na segunda-feira às 11 horas, estando agendada para as 12.30 horas a conferência de imprensa do treinador Sérgio Conceição, de antevisão ao encontro de terça-feira com o Leixões, dos quartos de final da Taça de Portugal.