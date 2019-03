Entrada frenética do Sporting vale triunfo frente ao Portimonense

Ontem às 23:18 Facebook

O Sporting venceu este domingo o Portimonense, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada da Liga, marcado pela entrada fulgurante os leões, que valeu dois golos num minuto ainda no primeiro quarto de hora.

Com este resultado o Sporting permanece no quarto lugar da I Liga, com 49 pontos, menos três que o Sporting de Braga (3.º) que hoje venceu o Rio Ave (2-1) e a 10 do novo líder Benfica, que este sábado ganhou ao F. C. Porto (2-1), segundo, com 57.

Num jogo em que o Sporting esteve com o coração nas mãos depois do golo de Paulinho, que aos 30 minutos respondeu aos tentos de Diaby e Raphinha, aos 10 e 11, respetivamente, o resultado só não foi mais dilatado graças à excelente exibição do guarda-redes Ricardo Ferreira, que defendeu os remates de Raphinha, aos 10 minutos, e de Bruno Fernandes, aos 75.

Pelo meio, o Sporting dispôs outras duas ocasiões de golo, mas tanto Diaby, aos 51 minutos, como Bruno Fernandes, aos 64, não tiveram a frieza necessária 'matar' o jogo mais cedo, tendo sido de grande penalidade em cima do apito final que o capitão tranquilizou a maioria dos 24.907 espetadores presentes no Estádio José Alvalade.

O Portimonense, que elevou para seis a série de jogos sem vencer, mal se tinha posicionado em campo e logo aos cinco minutos esteve perto de sofrer o primeiro golo, tendo valido o desacerto de Diaby, que falhou o remate na cara do guarda-redes Ricardo Ferreira, após passe de Bruno Fernandes, na direita.

O destino estava traçado e a mesma dupla voltou a fazer parte do elenco no golo inaugural. Depois de um primeiro remate de Raphinha, aos 10 minutos, que obrigou Ricardo Ferreira a defender para canto. Bruno Fernandes na cobrança colocou a bola na cabeça de Diaby, que não deu hipótese ao guardião dos algarvios.

Os adeptos do Sporting ainda estavam a festejar quando Raphinha, numa jogada semelhante à que tinha dado canto no minuto antes, conseguiu fazer passar a bola entre o guarda-redes e o poste esquerdo para o 2-0.

Com pezinhos de lã, os comandados de António Folha mostraram que foram a Alvalade com outras intenções. Depois das tentativas de Jadson, aos 16 minutos, Aylton Boa Morte, aos 22 e 27, Paulinho reduziu para 2-1 sobre a meia hora, com um remate cruzado de pé esquerdo, após assistência de Henrique.

Até ao intervalo as oportunidades dividiram-se. Destaque para Bas Dost, que não pareceu muito motivado para igualar o benfiquista Seferovic na lista dos melhores marcadores da Liga - o suíço tem 15 golos enquanto o holandês manteve-se nos 14 - e por duas vezes preferiu passar a bola a Diaby em vez de rematar. Na primeira, o maliano não conseguiu bater Ricardo Ferreira e na segunda a bola nem lhe chegou aos pés.

Do lado do Portimonense, uma bomba de Lucas Fernandes fez tremer a trave da baliza de Renan Ribeiro, aos 45 minutos.

Na segunda parte, Marcel Keizer colocou em campo Luís Phellype, para o lugar do alheado Bas Dost. Uma alteração que não trouxe nada de novo, até porque o principal problema da formação de Alvalade continua a ser a fase de construção, vivendo apenas da inspiração de Bruno Fernandes e das corridas dos extremos, para criar desequilíbrios, uma vez que tanto Wendel como Gudelj parecem não ter o perfil para queimar linhas e surpreender o adversário.

O Sporting suspirou de alívio aos 90 minutos quando o árbitro lisboeta João Capela assinalou grande penalidade após falta de Aylton Boa Morte sobre Bruno Fernandes, que assumiu a responsabilidade de selar o 3-1.