Entrevista exclusiva a Neymar foi furtada

Neymar, sempre Neymar. A entrevista do internacional brasileiro agendada para esta segunda-feira, num canal brasileiro, já não vai para o ar. O motivo? Furto do material.

Neymar continua a dar que falar. Depois de ter escolhido a goleada do Barcelona por 6-1 ao PSG como um dos momentos mais marcantes da carreira e de se ter apresentado ao trabalho do campeão francês com uma semana de atraso, o internacional brasileiro volta a ser notícia devido a um furto.

Estava prevista a transmissão de uma entrevista de Neymar no programa brasileiro "Aqui na Band", esta segunda-feira, mas o material que gravou a conversa do jogador com o jornalista foi furtado. A equipa do programa deslocou-se até São Paulo para, depois de um evento desportivo do Instituto Neymar Jr., entrevistar o jogador. A mesma foi feita mas, após as filmagens, a equipa de reportagem ficou sem nada.

Apesar da assessoria de Neymar ter vetado perguntas sobre a acusação de violação e o futuro no PSG, o repórter João Paulo Vergueiro garantiu que o material furtado continha informações importantes.

"Ao regressar, percebemos que a fechadura do carro tinha sido danificada. Gravámos com o diretor do instituto e especialmente com o Neymar na entrevista exclusiva. Tem informações importantes, sobre o futuro ele quis desconversar. Temos a esperança de recuperar e exibir na integra essa entrevista", disse.