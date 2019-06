Equador derrota Itália e garante bronze

Hoje às 22:41 Facebook

O Equador conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Sub-20, que decorre na Polónia, ao bater a Itália, por 1-0, após prolongamento, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

Um golo de Richard Mina, aos 104 minutos, deu aos equatorianos um inédito terceiro lugar na competição, depois do nulo no final do tempo regulamentar, numa partida em que tiveram um ligeiro ascendente e mais oportunidades que os transalpinos.

O sportinguista Gonzalo Plata, que chegou em março a Alvalade e atual pelos sub-23, foi titular.

A final está marcada para este sábado, pelas 17 horas, com Ucrânia e Coreia do Sul a disputarem o troféu.