Equador e Japão empatam e qualificam Paraguai

O Equador e o Japão empataram na segunda-feira a um golo, resultado que, no fecho do Grupo C da Copa América em futebol, eliminou os dois conjuntos e deu ao Paraguai a última vaga nos quartos de final.

Os dois conjuntos já sabiam, à partida, que a igualdade seria fatal para ambos, na guerra pelos melhores terceiros - passavam dois de três -, mas não o conseguiram evitar, numa ronda em que o Uruguai venceu o agrupamento, ao bater o Chile por 1-0.

Assim, o Paraguai vai encontrar nos quartos o anfitrião Brasil, na quinta-feira, o Chile mede forças com a Colômbia, na sexta-feira, dia para o qual já se conhecia o Argentina-Venezuela, e o Uruguai encontra o Peru, no sábado.

No Mineirão, em Belo Horizonte, Enner Valencia fez a primeira ameaça, aos 12 minutos, mas foi o Japão a adiantar-se, aos 15, por intermédio do ex-Portimonense Shoya Nakajima, que aproveitou uma defesa incompleta de Alexander Domínguez.

Valencia voltou a desperdiçar, aos 23 minutos, após falha de Kawashima, ao contrário de Angel Mena, que, aos 35, aproveitou da melhor maneira uma defesa para a frente do guarda-redes nipónico, em resposta a um remate de Arboleda.

Depois da igualdade, e até ao intervalo, o Japão assumiu o comando e poderia ter voltado para a frente do marcador várias vezes, especialmente por Nakajima, aos 40, quando fez um 'chapéu' demasiado alto, e também por Kubo, aos 37, e Miyoshi, aos 45.

A segunda parte abriu com Itakura quase a marcar na própria baliza e prosseguiu com menos qualidade e emoção, que só voltou nos minutos finais, quando as equipas arriscaram tudo, conscientes de que o empate não servia a nenhuma.

Depois de uma tentativa de Velasco, aos 77 minutos, só deu Japão, que falhou ocasiões aos 86, por Nakajima, aos 90, por Maeda e Kubo, aos 90+4, por Maeda, e, novamente aos 90+4, outra vez pelo ex-Portimonense, que falhou o que parecia impossível.

A festa foi, assim, dos paraguaios, aos quais bastaram dois pontos e 3-4 em golos para serem os segundos melhores terceiros, atrás do Peru (quatro pontos) e à frente dos nipónicos, que também totalizaram dois, mas com 3-7 em golos.

O outro entrou da terceira ronda do Grupo C teve como palco o Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e o nulo manteve-se quase até ao fim, com escassas oportunidades, sobretudo na primeira parte, em que se destacou um remate de Cáceres, aos 43 minutos.

Na segunda metade, Paulo Díaz quase deu vantagem ao Chile, aos 69 minutos, mas Giménez, sobre a linha, salvou o Uruguai, que, aos 82, marcou, num cabeceamento espetacular de Edison Cavani, após centro do ex-benfiquista Jonathan Rodríguez.

Na parte final do encontro, Castillo, jogador emprestado pelo Benfica aos mexicanos do América, encontro aos 90 minutos nos chilenos e o 'leão' Coates aos 90+2 nos uruguaios.