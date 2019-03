Equipa B do F. C. Porto "reforça" Brasil

Hoje às 22:31 Facebook

Quatro jogadores da equipa secundária dos dragões foram a novidade no apronto do "escrete" realizado no Estádio do Bessa.

Quatro jogadores do F. C. Porto B integraram, esta segunda-feira, o primeiro treino que a seleção brasileira fez em Portugal, na preparação para o jogo de sábado, com o Panamá, no Estádio do Dragão.

Levi Faustino, Gonçalo Borges, Afonso Sousa e Justiniano foram os dragões em evidência, de maneira a colmatar algumas ausências na seleção brasileira. Participaram, inclusive, na peladinha orientada pelo selecionador Tite.

O treinador dos "canarinhos" promoveu um treino ligeiro, no qual apenas Casimiro, Danilo, Éder Militão, Miranda, Philippe Coutinho e Felipe Anderson, além dos guarda-redes Ederson, Alisson e Werton, começaram de início.

A estes juntaram-se dois jovens brasileiros, que vieram com a comitiva - Glauber (Botafogo) e Lucas Santos (Vasco da Gama) - e que ajudam a complementar o lote dos 23 convocados.

Já com o apronto em curso, subiram ao relvado o estreante do F. C. Porto Alex Telles, Neres, Paquetá, Arthur, Firmino, Gabriel Jesus, Alan, Fabinho e Richarlison, mas limitaram-se a fazer corrida.