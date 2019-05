Equipa de hóquei em patins deseja rápida recuperação a Casillas

Hoje às 15:15 Facebook

Numa mensagem divulgada nesta quinta-feira nas redes sociais, a equipa de hóquei em patins dos dragões deseja uma "rápida recuperação" a Iker Casillas, guarda-redes portista que está internado num hospital portuense, por ter sofrido um enfarte de miocárdio.

Depois do basquetebol, também a equipa de hóquei em patins do F. C. Porto veio a público manifestar o desejo de boa recuperação a Casillas.

"A equipa de hóquei deseja-te as maiores felicidades e que recuperes rápido", é o teor da mensagem que os hoquistas dos dragões partilharam nas redes sociais.