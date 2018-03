Equipa de sub-14 do Ruivanense dá exemplo de fair-play

JN Hoje às 18:02 Facebook

A equipa do escalão de sub-14 do Ruivanense, do concelho de Vila Nova de Famalicão, deu um exemplo de fair-play durante o encontro com o Vizela do último fim de semana.

A equipa de Famalicão, que acabaria por perder o encontro, chegou à vantagem num lance em que o guarda-redes do Vizela estava lesionado. Como resposta, o técnico do Ruivanense pediu aos jogadores para deixarem o Vizela chegar ao golo e empatar a partida, para restabelecer a justiça no marcador.

Uma atitude que valeu elogios do Vizela: "Isto também é formar, pelo que o Ruivanense e o seu treinador Hélio estão de parabéns!", escreveu o clube no Facebook.