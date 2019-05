Equipa secundária do Barcelona perde em Vigo, que fica mais perto da salvação

Hoje às 00:33 Facebook

Uma equipa secundária do já campeão Barcelona foi este sábado derrotada por 2-0 na visita ao Celta de Vigo, que, à 36.ª jornada, deu importante passo na fuga à despromoção na Liga espanhola.

Dias depois de, na Liga dos Campeões, vencer o Liverpool, carrasco do F. C. Porto nos quartos de final, o treinador Ernesto Valverde deu descanso às suas estrelas, incluindo Nelson Semedo, sendo derrotado por um adversário que este sábado tinha uma autêntica final.

Aos 67 minutos, Maxi Gomez antecipou-se à defesa e inaugurou o marcador, ao desviar, de primeira, um cruzamento da direita.

Já perto do fim, e com recurso ao videoárbitro, foi marcado um penálti por bola na mão de Umtiti, aproveitado por Iago Aspas para fazer o definitivo 2-0.

O Celta chega assim aos 40 pontos, cinco de margem para o Valladolid, que tem um jogo a menos, e é a primeira equipa da zona de descida a ameaçar as suas pretensões.

O FC Barcelona até manteve os nove pontos de avanço para o Atlético de Madrid, pois os colchoneros tinham perdido horas antes por 3-0 em casa do Espanyol.

Godin, aos 45+1, na própria baliza, e Borja Iglésias, aos 52 e 89, o segundo na conversão de uma grande penalidade, anotaram os tentos da vitória da equipa de Barcelona.

O Alavés, equipa sensação que chegou a discutir a liderança da prova com o Barcelona, perdeu em casa 1-0 com a Real Sociedade, estando já há oito jogos sem vencer - cinco derrotas e três empates -, e cada vez mais distante do sonho Liga Europa.

O central português Ruben Vezo marcou no triunfo do Levante, por 4-1, sobre o Rayo Vallecano de Bebé, que terminou o jogo com 10, por expulsão de Adri Embarba, aos 82.

Campanã (14), Ruben Vezo (43), Jason (85) e Bardhi (90) fizeram os golos do Levante, enquanto Álvaro Garcia (71) fez o tento de honra dos forasteiros.