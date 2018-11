"Era mais fácil estar num avião com uma mala cheia de dinheiro", diz Rui Vitória

Hoje às 15:29 Facebook

Rui Vitória rejeitou a ideia de que é um treinador a prazo no Benfica, um dia após o presidente do clube ter admitido que recuou na decisão de o despedir, reconhecendo a necessidade de introduzir "mudanças" no futebol da equipa lisboeta.

O treinador disse que a permanência foi "uma decisão conjunta" com Luís Filipe Vieira, não motivada por interesses económicos, e apelou à união entre benfiquistas, depois de o presidente ter revelado que decidiu unilateralmente manter Rui Vitória no cargo, contrariando a decisão tomada em conjunto com a estrutura dirigente do clube de dispensar o técnico.

"Seria mais fácil hoje estar a apanhar o avião para outro lado qualquer. (...) Era a decisão mais fácil de tomar. Num lado uma mala cheia de dinheiro, no outro lado uma série de treinadores a quererem vir para aqui, porque este lugar é apetecível", disse Rui Vitória, manifestando-se "pronto para a luta".

A conferência de imprensa relativa ao jogo de sábado, com Feirense, da 11.ª jornada da I Liga, foi monopolizada pela temática da continuidade do técnico, que o próprio presidente admitiu ter estado por um fio, na sequência de uma série de maus resultados, o último dos quais uma derrota por 5-1, no estádio do Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.

"Não sinto [que seja um treinador a prazo]. (...) Há momentos na vida que nos fazem refletir, pensar, mudar. Às vezes, tem de haver uma tempestade para as coisas entrarem no caminho certo e sinto essa energia. Aquilo que me trouxe ao Benfica, temos de o cumprir: ganhar. E vamos continuar a ganhar", assegurou.

Da "tempestade" que abalou o futebol benfiquista nos últimos dias resultou a necessidade de introduzir mudanças e Rui Vitória disse mesmo ser "muito provável que haja saídas em janeiro", após a reabertura do mercado de transferências.

Mas não só. "Claramente, há mudanças a fazer e de vária ordem. Temos de ser ainda mais exigentes e rigorosos. Cada vez temos de estar mais fechados. Para jogo de amanhã [sábado], vão estar 18 convocados e nem mais um. Não estarão 20, nem 21", anunciou.

O treinador que orientou o Benfica nos dois últimos anos do inédito tetracampeonato conquistado pelo clube entre 2014 a 2017, assinalou que a mudança terá de começar por si, mas terá de ser extensível ao plantel e que "todos os jogadores têm de sentir isso".

"Custou muito ganhar um 'tetra'. Quem está a chegar tem de saber perfeitamente o que é representar o Benfica. Se há um ou outro jogador que não percebeu isso tem de perceber rapidamente, senão não está aqui a fazer nada", assinalou.

Rui Vitória lembrou que a equipa da Luz ainda está a discutir a vitória em quatro provas, entre as quais o campeonato, a mais importante de todas, prometendo que "quem perdeu orgulho pelo Benfica" vai recuperá-lo e que "quem tem alguma eventual dúvida vai voltar a ter certezas".

O jogo entre o Benfica, quarto classificado da I Liga, com 24 pontos, e o Feirense, 15.º, com nove, realiza-se no sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, com início às 18:00.