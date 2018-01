Erdal Rakip confirmado no Crystal Palace, por empréstimo do Benfica

Hoje às 14:05 Facebook

O futebolista sueco Erdal Rakip, contratado no início de janeiro pelo Benfica, será jogador do Crystal Palace, por empréstimo dos 'encarnados', até final da época.

"O médio internacional sub-21 sueco Erdal Rakip juntou-se ao Crystal Palace, por empréstimo do Benfica, até final da época", refere hoje o clube inglês, 13.º na Liga inglesa, na sua página oficial.

O Crystal Palace adianta que o jogador, que assinou pelo Benfica proveniente do Malmö, é o primeiro reforço da equipa de Roy Hodgson na janela de transferências de janeiro.

"Um produto da formação do Malmö, Rakip chegou ao clube com cinco anos e chegou à equipa principal da sua cidade natal em 2013. Fez 120 jogos e teve um papel chave", refere o Crystal Palace em alusão à conquista de quatro dos cinco últimos campeonatos suecos.

Nas últimas horas, a imprensa chegou a avançar que a ida de Rakip para o Crystal Palace poderia ser inviabilizada, face à ausência de Krovinovic no plantel do Benfica, depois da lesão grave sofrida no sábado pelo médio croata, com uma rotura de ligamentos.