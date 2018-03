Erick Kiptanui e Etagegne Woldu vencem meia maratona de Lisboa

Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

O queniano Erick Kiptanui, em masculinos, e a etíope Etagegne Woldu, em femininos, venceram este domingo a 28.ª edição da meia maratona de Lisboa.

Kiptanui completou a prova em 1:00.13 horas, batendo o eritreu Yohanes Gebregergish por 13 segundos, enquanto o também queniano Morris Munene Gachaga completou o pódio, chegando 14 segundos depois do vencedor.

O eritreu Zersenay Tadese, vencedor das edições de 2010, 2011 e 2012 - a primeira com um recorde do mundo de 58.23 minutos que ainda vigora -, terminou em quinto, com 1:10.29.

No setor feminino, Etagegne Woldu completou os 21,1 quilómetros em 1:11.27 horas e subiu ao lugar mais alto do pódio, entre as suas compatriotas Belainesh Olgira (1:11.29) e Helen Bekele Tola (1:11.33). A melhor portuguesa foi Filomena Costa, que terminou no 10.º lugar, com 1:16.58.

- Masculinos:

1. Erick Kiptanui (Que), 1:00.05 horas

2. Yohanes Gebregergish (Eri), 1:00.16

3. Morris Munene Gachaga (Que), 1:00.17

4. Nicholas Kosimbei (Que), 1:00.21

5. Atsedu Tsegay (Eti), 1:00.28

6. Zersenay Tadese (Eri), 1:00.29

7. Alexander Mutiso (Que), 1:00.31

8. James Wangari (Que), 1:00.49

9. Noah Kipkemboi (Que), 1:00.52

10. Birhan Nebebew (Eti), 1:00.53

(...)

22. Bruno Paixão (Por), 1.07.17

- Femininos:

1. Etagegne Woldu (Eti), 1:11.27 horas

2. Belainesh Oljira (Eti), 1:11.29

3. Helen Bekele Tola (Eti), 1:11.33

4. Mimi Belete (Bar), 1:11.38

5. Magdalyne Masai (Que), 1:11.49

6. Sofyia Shemsu (Eti), 1:11.50

7. Hiwot Ayalew (Eti), 1:11.56

8. Pasalia Chepkorir Kipkoech (Que), 1:13.24

9. Kellys Arias (Col), 1:15.27

10. Filomena Costa (Por), 1:16.43