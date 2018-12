Erros de Vasco Santos e Paixão abalam VAR

Vasco Samouco Hoje às 20:58 Facebook

F. C. Porto -Chaves e Braga - Rio Ave são dois dos jogos em que os videoárbitros cometeram lapsos de análise.

A imperfeição do videoárbitro foi atestada. E logo por parte do Conselho de Arbitragem que assumiu erros, numa iniciativa inédita desde que a tecnologia foi implementada em Portugal e que ainda não se sabe se veio para ficar. De acordo com o que o JN apurou, a decisão, divulgada anteontem, não foi bem vista por todos os agentes ligados à arbitragem, mas os nove erros de avaliação do VAR nas primeiras 11 jornadas da Liga já estão na esfera pública. Ainda que o comunicado não esclareça em que jogos eles ocorreram, o nosso jornal sabe que o F. C. Porto-Chaves e Braga-Rio Ave são dois dos jogos em causa.

No primeiro terço do campeonato foram analisados pelo VAR 639 lances e se em 33 os árbitros foram ver as imagens para tirarem as dúvidas, houve vezes em que tal não aconteceu e devia. De acordo com o comunicado do CA, foram nove os lances que resultaram nas tais "avaliações erradas". Questionado pelo JN sobre os jogos e os lances em questão, o CA remeteu respostas para o dia de hoje, mas o nosso jornal sabe que dos casos em questão, um ou mais ocorreram logo na primeira jornada, no F. C. Porto-Chaves (5-0), em que os dragões se queixaram de dois penáltis por marcar, e outro no Braga-Rio Ave (1-1), da sétima jornada, em que os vila-condenses reclamaram um penálti que não foi assinalado por Tiago Martins.

Vasco Santos, no Estádio do Dragão, e Bruno Paixão, na "Pedreira" braguista, que juntamente com Luís Ferreira e Bruno Esteves - que também acabaram a carreira de árbitro na temporada transata - desde o início da época só exercem funções de VAR, foram os videoárbitro de serviço nesses jogos. Coincidência, ou não, depois do suposto erro, Bruno Paixão ficou três semanas sem ser nomeado. Vasco Santos não e entrou nas escolhas logo na ronda seguinte.

Recorde-se que os lances passíveis de análise são golos, cartões vermelhos, penáltis e erros de identidade de jogadores.

Benfica pede explicações

Através de uma nota deixada no site oficial, o Benfica questionou a posição do Conselho de Arbitragem e criticou o facto de a entidade não ter divulgado pormenores das "nove avaliações erradas". "Ainda assim, o interesse do estudo seria outro se o CA nos tivesse feito o favor de fornecer a informação que passou agora a ser a mais desejada. Há 9 erros, sim senhor. Mas onde estão eles? Quem os cometeu? Em que jogos? Ficamos à espera", lê-se na parte final do comunicado. As águias dizem que "há uma imensa onda de descontentamento" sobre o VAR.

Lá fora

Balanços das outras ligas não revelam as falhas

À exceção da Liga inglesa, que só na próxima época dará uso ao videoárbitro, as restantes grandes ligas europeias (Espanha, Itália, Alemanha e França) recorrem ao VAR para diminuir os "erros claros" nos lances passíveis de recurso do análise. Na Liga espanhola, só esta época há VAR e no primeiro balanço ressalvou-se a diminuição das simulações. Nos outros países, há um ponto de ordem a meio e no final da temporada, mas em nenhum deles foram divulgados os erros cometidos, como o CA fez agora.

Pormenores

Sem comunicação no Dragão

Tal como no Aves - Benfica da época passada, também nesta já aconteceu um caso em que houve falha na comunicação entre o árbitro e o videoárbitro. Aconteceu entre os 15 e os 45 minutos do F. C. Porto - V. Guimarães. Nesse período houve um golo dos dragões mal validado.

Falta de VAR na Madeira

Logo na primeira jornada, o Marítimo - Santa Clara (1-0) jogou-se sem videoárbitro. Como Manuel Oliveira não conseguiu viajar para a Madeira, o jogo foi dirigido por um árbitro de categoria C2 e esses não podem participar em jogos com videoárbitro.