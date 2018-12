Ersun Yanal é o novo treinador do Fenerbahçe

JN Hoje às 17:09 Facebook

Ersun Yanal, de 56 anos, sucede a Erwin Koeman no comando técnico do Fenerbahçe.

O turco Ersun Yanal, de 56 anos, já orientou o Fenerbahçe na temporada de 2013/14, na qual alcançou o título de campeão turco, o último conquistado pela equipa de Istambul.

Sem clube depois de ter terminado ligação ao Trabzonspor, na temporada passada, ao fim de três anos, Yanal apresenta um currículo com experiências apenas em solo turco, tendo orientado também a seleção do país, entre 2004 e 2005.

Cocu, o antigo treinador da equipa de 48 anos, começou a época no banco do Fenerbahçe, no qual obteve três vitórias em 15 jogos oficiais, tendo sido substituído, de forma interina, pelo compatriota Erwin Koeman, que não melhorou os resultados da equipa.

O Fenerbahçe, penúltimo classificado na liga turca, apurou-se para os 16 avos de final da Liga Europa, na qual pode reencontrar o Benfica, que eliminou os turcos na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, em agosto.