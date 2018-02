Esclarecimentos só para cinco "sportingados"

Ontem às 23:29 Facebook

Apenas cinco "sportingados" compareceram, este domingo à noite, na reunião de esclarecimento para a assembleia geral do próximo dia 17, convocada na sexta-feira pelo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

Da lista de 46 elementos, só Margarida Dias Ferreira, Rui Morgado, José Pedro Rodrigues, Pedro Paulino e Rogério Beatriz estiveram presentes. No entanto, nem todos ficaram até ao fim. Os três primeiros optaram por abandonar mais cedo o encontro.

Na abertura, que durou cerca de 40 minutos, Bruno de Carvalho apresentou os motivos que levaram à composição da lista de sportingados, tendo descrito e lamentado os ataques de conhecidos e de anónimos que o têm visado nos últimos meses.

Entre todos os elementos que tomaram a palavra, Rui Morgado, antigo vice-presidente da Assembleia Geral da SAD, foi um dos mais assertivos e disse estar cansado de que o presidente diga que foi afastado do clube. "Eu demiti-me! Caso contrário, tinha sido aberto um processo", salientou, versando depois sobre a noite das eleições de 2011, ganhas por Godinho Lopes. O argumento é o de que tem sido acusado de, com outros responsáveis, ter queimado os votos seis meses depois do sufrágio sem consenso entre todas as partes.

"Quero pedir ao Conselho Fiscal e Disciplinar, presidido por Nuno Silvério Marques, para abrir um inquérito sobre o que aconteceu", sublinhou, Rui Morgado, clamando inocência.

No final da reunião, de quase três horas, Bruno de Carvalho saiu aparentemente satisfeito. "Tivemos uma conversa infelizmente com menos pessoas do que gostaria mas foi uma conversa franca. O que gostamos é de dar a cara, debater aquilo que são as nossas ideias. Hoje também se falou sobre algo que começou e terminou aqui, que foi a famosa lista. Falámos e agora quero ir ver uma vitória do Sporting", referiu, dez minutos antes do início da partida com o Feirense.

À saída, Margarida Dias Ferreira era a imagem da desilusão. "Saio daqui muito triste. Em dia de jogo, não deveríamos estar aqui", lamentou. José Pedro Rodrigues foi cáustico. "Eu, Margarida Dias Ferreira e Rui Morgado entendemos que a discussão dos estatutos e dos regulamentos deve ser feita na Assembleia Geral. Não faz sentido um grupo de sócios ter o privilégio de discutir algo que deve ser feito na AG", afirmou.