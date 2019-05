Escocês Andy Murray ordenado Cavaleiro pelo príncipe Carlos

Hoje às 14:38 Facebook

O tenista escocês Andy Murray foi esta sexta-feira ordenado Cavaleiro pelo príncipe Carlos, numa cerimónia realizada no Palácio Buckingham, em Londres, que o ATP Tour ilustrou com uma fotografia na rede Twitter.

"Parabéns Andy Murray", escreveu o ATP Tour, a acompanhar a fotografia em que o príncipe Carlos, herdeiro do trono de Inglaterra, em linha de sucessão à rainha Isabel II, deposita a espada no ombro do tenista, de 32 anos, que foi ordenado pelos "serviços prestados ao ténis e à caridade".

"Estou muito orgulhoso por receber. É um grande dia, para passar com a minha família, mulher e os meus pais, que estão aqui. Gostaria de ter trazido os meus filhos, mas ainda são muito pequenos. Mostrarei a medalha quando chegar a casa", disse o jogador, em comunicado.

Vencedor de três torneios do 'Grand Slam', em Wimbledon em 2013 e 2017, e nos Estados Unidos, em 2012, o tenista encontra-se ainda a recuperar de uma cirurgia à anca, mas prevê regressar aos 'courts'.

Tanto o torneio de Queen's, como o de Wimbledon, o terceiro do "Grand Slam" e o mais importante em relva, reservaram convites para o escocês, caso esteja em condições de competir.