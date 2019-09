Escondeu a morte do pai e fica em lágrimas ao marcar golo da vitória

Hoje às 11:56 Facebook

O polaco Darek Formella é o protagonista de uma das histórias mais comoventes da última semana de futebol, nos EUA. O atleta dos Sacramento Republic FC soube horas antes de uma partida frente aos Rio Grande Valley que o pai tinha morrido vítima de cancro e decidiu não contar aos colegas. Mas a emoção tornou-se impossível de esconder quando marcou o golo da vitória da equipa (2-1).

No vídeo divulgado pelo clube, onde se agradece a dedicação do jogador, percebe-se que só depois de marcar o tento é que Darek segreda ao ouvido de um companheiro o que aconteceu, vendo-se o olhar de espanto do colega.

"No último domingo, três horas antes do pontapé de saída, o médio Dariusz Formella soube que o pai perdeu a batalha contra o cancro. Não contou a ninguém. O Darek juntou coragem e foi a jogo", lê-se no vídeo que se tornou viral nas redes sociais.