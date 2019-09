Espanha com "salero", Itália q.b. e nórdicos ao ataque

Ontem às 23:49 Facebook

Nove jogos, 29 golos. "Tiki-taka" e 24 passes para o baile espanhol em Bucareste (2-1). A Suécia, a Dinamarca e a Bósnia em passeio e a Itália no habitual q.b. Do serão desta quinta-feira nas qualificações para o Euro2020 sobra, ainda, a saga do goleador finlandês Pukki e confirmação da estrelinha sueca Alexander Isak. Resumo da noite.

Grupo D - Robert Skov, atacante do Copenhaga, abriu as contas e Christian Gitkjaer, goleador do Lech Poznan, bisou e concluiu a pirotecnia da Dinamarca no novíssimo Victoria Stadium, em Gibraltar. O resultado mais amplo da noite acabou em 6-0. Os nórdicos seguem na segunda vaga de qualificação, a três pontos da Irlanda, que só pôde empatar com a Suíça. Em Dublin, Seferovic jogou e voltou a ficar em branco e a "Nati" esteve a ganhar com um golo de Fabien Schaer. A República empatou com um remate de David McGoldrick, atacante do Shefield United. Este domingo há mais: Geórgia-Dinamarca e Suíça-Gibraltar.

Grupo F - A Federação Romena de Futebol já apresentou o pedido de desculpa, mas não pôde evitar o embaraço das vaias ao hino espanhol. Em Bucareste, brilhou o "tikitaka": 24 passes para o 2-0, da autoria de Paco Alcacer, atacante do Borussia Dortmund. "La Roja" parecia lançada para um jogo fácil e uma vitória tranquila, mas ainda teve de sofrer. Florin Andone (Galatasaray) reduziu e os romenos acreditaram. E ainda mais depois de Diego Llorente ter sido expulso (79 m). A Espanha assustou-se, mas, finalmente, saiu de campo com a quinta vitória em cinco jogos. A segunda vaga continua em aberto, entre Suécia (10 pontos), Noruega (8) e Roménia (7). Os suecos foram ganhar às Faroé, por 4-0. Os dois primeiros foram marcados por uma estrelinha em ascensão, que joga na Real Sociedade: Alexander Isak já era o mais jovem goleador dos patrícios de Ibrahimovic (17 anos e 113 dias) e voltou a brilhar, com dois remates certeiros em três minutos, que elevam o contador pessoal para três golos em seis jogos com a seleção. Victor Lindelöf e Robin Quaison concluíram a goleada. Tudo ao mesmo tempo em que, em Oslo, a Noruega despachava Malta, por 2-0. Já este domingo, há três jogos: Roménia-Malta, Espanha-Faroé e Suécia-Noruega.

Grupo G - No único jogo desta noite de quinta-feira, empate entre Israel e Macedónia do Norte (1-1). Mau negócio para os israelitas, que continuam no segundo lugar (a quatro pontos da Polónia), mas com mais um jogo e apenas dois pontos de avanço sobre a Áustria, terceira classificada. A Áustria até pode chegar à segunda vaga já hoje, se vencer a Letónia, em casa. Também hoje, à quinta jornada, a Polónia procura a quinta vitória, na Eslovénia.