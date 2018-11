Espanha quer candidatura ao Mundial-2030 a meias com Portugal e Marrocos

Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

"Já fiz a proposta, primeiro ao Governo de Marrocos, depois ao rei Mohammed VI, para lançarmos uma candidatura comum à organização do Mundial 2030, com Portugal", diz o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, admitindo, implicitamente, o acordo com o Governo português.

"Será a primeira vez que haverá uma candidatura entre dois continentes, entre a Europa e África. O rei Moahmmed VI acolheu muito bem esta proposta", disse o primeiro-ministro espanhol, em visita de Estado a Rabat, confirmando, tacitamente, ter o acordo do Governo português para a organização conjunta do maior torneio internacional de futebol.

Madrid e Lisboa ficam a aguardar pela resposta de Marrocos, que saiu derrotado das candidaturas às duas últimas edições do Mundial e estaria a planear avançar novamente, agora para o Mundial-2030 e num projeto tripartido, com a Tunísia e com a Argélia, tal como sucederá no Mundial-2026, atribuídio aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México.

Desta geoestratégia variável, que também implica os bastidores diplomáticos internacionais, nas engranegens do "business" político do futebol e da FIFA, sobra outra consideração inevitável, a da dimensão faraónica da organização dos grandes eventos desportivos, que levam à generalização das candidaturas conjuntas, como já sucederá, por exemplo, com o Europeu-2020, que será repartido por 12 países e 12 cidades, de Baku a Londres, onde se jogará a final.