Espanha vence Albânia e está no Mundial2018

A Espanha venceu, esta sexta-feira, a Albânia, por 3-0, e assegurou, pela 15.ª vez, a presença na fase final de um campeonato do mundo, beneficiando ainda do empate (1-1) da Itália na receção à Macedónia.

Os espanhóis dominam claramente o grupo G - cederam apenas um empate em Itália e venceram os outros oito jogos - e não sentiram dificuldades para bater os albaneses com golos de Rodrigo (16 minutos), Isco (24) e Thiago Alcântara (27), tendo o apuramento direto ficado definitivamente assegurado com o empate transalpino frente aos macedónios.

A Espanha, campeã em 2010, vai estar pela 15.ª vez, a 11.ª consecutiva, na fase final do campeonato do mundo, juntando-se a Brasil (21.ª totalista), México (16.ª), Bélgica (13.ª), Coreia do Sul (10.ª), Japão (sexta), Irão (quinta), Arábia Saudita (quinta), Alemanha (19.ª), Inglaterra (15.ª) e à anfitriã Rússia (11.ª, incluindo as sete da União Soviética).

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.