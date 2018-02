Espanha vence Cazaquistão e defronta Portugal na final do Europeu

JN Ontem às 22:20 Facebook

A Espanha venceu, esta quinta-feira nas grandes penalidades, o Cazaquistão, por 3-1, e é o adversário de Portugal na final do Europeu.

Detentora do título e sete vezes campeã continental, a Espanha marcou por Yesenamanov (15.34 minutos, na própria baliza), Tolrà (18.42), Joselito (28.08) e Pola (33.01), enquanto Taynan (7.04), Higuita (24.12), Taku (24.29) e Douglas Junior marcaram para o Cazaquistão no tempo regulamentar da meia-final. No período extra, Miguelín marcou para os espanhóis (42.27) e Zhamankoulov (47.33) igualou de novo o encontro, forçando o desempate por penáltis.

Na primeira meia-final, Portugal derrotou a Rússia, vice-campeã europeia e mundial, com dois golos de André Coelho (30.03 e 35.44 minutos) e um de Bruno Coelho (39.04), enquanto Éder Lima abriu o marcador a favor da Rússia (3.12) e fechou a contagem (39.11).

A capital da Eslovénia vai ser palco da segunda final ibérica do Europeu, depois da de 2010, na Hungria, onde a Espanha derrotou Portugal, por 4-2. Em 11 edições, esta é a nona presença espanhola no jogo do título.