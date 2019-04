Espanhóis colocam Felipe "a um passo do Atlético Madrid"

Hoje às 18:09 Facebook

De acordo com o jornal "Marca", o central do F. C. Porto tem "acordo total" com o emblema colchonero e, entre os clubes, "as negociações estão muito avançadas".

Depois de Éder Militão ter assinado pelo Real Madrid, agora será Felipe a rumar à capital espanhola, mas para representar o "vizinho" Atlético.

Recorde-se que Felipe tem contrato com o F. C. Porto até 30 de junho de 2021 e está blindado por uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões de euros, mas segundo a mesma fonte o negócio será feito por um valor abaixo.

A "Marca" refere ainda que a transferência não será anunciada até 25 de maio, dia em que os dragões disputam o último encontro da temporada, frente ao Sporting, na final da Taça de Portugal.